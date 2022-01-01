ספריית חברות
Teachable משכורות

המשכורת של Teachable נעה בין $28,477 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $199,000 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Teachable. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מדען נתונים
$141K
אנליסט פיננסי
$91.8K
שיווק
$179K

תפעול אנשים
$89.6K
מנהל מוצר
$199K
גיוס
$70.5K
מהנדס תוכנה
$28.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Teachable הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $199,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Teachable הוא $91,800.

