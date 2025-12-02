ספריית חברות
TE Connectivity
הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תוכנית טכנית in United States ב-TE Connectivity נע בין $99.6K לבין $139K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TE Connectivity. עדכון אחרון: 12/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$108K - $131K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$99.6K$108K$131K$139K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב TE Connectivity?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-TE Connectivity in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $139,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TE Connectivity עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in United States הוא $99,600.

משאבים נוספים

