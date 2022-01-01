ספריית חברות
TDK
TDK משכורות

המשכורת של TDK נעה בין $15,672 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $256,275 עבור מהנדס חומרים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של TDK. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מהנדס חומרה
Median $156K

מהנדס אסיק

מהנדס תוכנה
Median $166K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס מכונות
Median $170K

מדען נתונים
$15.7K
טכנולוג מידע (IT)
$122K
מהנדס חומרים
$256K
מעצב מוצר
$88.5K
מנהל מוצר
$106K
מנהל פרויקט
$56.4K
מנהל תוכנית טכנית
$218K
שאלות נפוצות

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti TDK je מהנדס חומרים at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $256,275. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti TDK je $138,853.

