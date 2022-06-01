ספריית חברות
TDI
TDI משכורות

המשכורת של TDI נעה בין $54,086 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $187,128 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של TDI. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מדען נתונים
$69.7K
מהנדס תוכנה
$54.1K
מנהל תוכנית טכנית
$187K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-TDI הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $187,128. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TDI הוא $69,723.

משאבים נוספים