TDCX
TDCX משכורות

המשכורת של TDCX נעה בין $11,390 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $42,870 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של TDCX. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מכירות
Median $42.9K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$26.3K
אנליסט עסקי
$33.6K

פיתוח עסקי
$30K
שירות לקוחות
$23.6K
תפעול שירות לקוחות
$28.6K
טכנולוג מידע (IT)
$14.7K
שיווק
$37.2K
תפעול שיווק
$36.5K
גיוס
$11.4K
מהנדס תוכנה
$15.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-TDCX הוא מכירות עם תגמול כולל שנתי של $42,870. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TDCX הוא $28,558.

