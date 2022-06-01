ספריית חברות
TD SYNNEX משכורות

המשכורת של TD SYNNEX נעה בין $47,678 בפיצוי כולל בשנה עבור פיתוח תאגידי ברמה הנמוכה לבין $179,100 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של TD SYNNEX. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $155K
אנליסט עסקי
$51.8K
פיתוח עסקי
Median $78K

פיתוח תאגידי
$47.7K
אנליסט פיננסי
$53.9K
טכנולוג מידע (IT)
$69.3K
מעצב מוצר
$97K
מנהל מוצר
$69.8K
מנהל תוכנית
$58.6K
מכירות
$50K
מהנדס מכירות
$99.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$179K
מנהל תוכנית טכנית
$61.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-TD SYNNEX הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $179,100. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TD SYNNEX הוא $69,345.

משאבים נוספים