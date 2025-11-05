ספריית חברות
Tata Motors
  • שכר
  • מהנדס מכונות

  • כל שכר מהנדס מכונות

  • Pune Metropolitan Region

Tata Motors מהנדס מכונות שכר בPune Metropolitan Region

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in Pune Metropolitan Region ב-Tata Motors מגיעה ל-₹1.84M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Motors. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
סה״כ לשנה
₹1.84M
דרגה
hidden
משכורת בסיס
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Tata Motors in Pune Metropolitan Region עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,019,401. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tata Motors עבור תפקיד מהנדס מכונות in Pune Metropolitan Region הוא ₹882,043.

