חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Tata Group in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹11,970,911. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.