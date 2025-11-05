ספריית חברות
Tata Group מנהל הנדסת תוכנה שכר בGreater Bengaluru

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Greater Bengaluru ב-Tata Group מגיעה ל-₹9.42M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Group. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹9.42M
דרגה
L5
משכורת בסיס
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
בונוס
₹524K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
9 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Tata Group?
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTata Group, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Tata Group in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹11,970,911. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tata Group עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Greater Bengaluru הוא ₹9,253,615.

