חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Tata Group in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $350,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.