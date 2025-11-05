Tata Group מהנדס כימיה שכר בGreater Amsterdam Area

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס כימיה in Greater Amsterdam Area ב-Tata Group נע בין €61.3K לבין €87.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Group. עדכון אחרון: 11/5/2025

השכר הכולל הממוצע €70.3K - €82.3K Netherlands טווח שכיח טווח אפשרי €61.3K €70.3K €82.3K €87.5K טווח שכיח טווח אפשרי

+ €50.9K + €78.1K + €17.5K + €30.7K + €19.3K

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בTata Group, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Tata Group ?

