  • Greater Amsterdam Area

Tata Group מהנדס כימיה שכר בGreater Amsterdam Area

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס כימיה in Greater Amsterdam Area ב-Tata Group נע בין €61.3K לבין €87.5K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Group. עדכון אחרון: 11/5/2025

השכר הכולל הממוצע

€70.3K - €82.3K
Netherlands
טווח שכיח
טווח אפשרי
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTata Group, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס כימיה ב-Tata Group in Greater Amsterdam Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €87,511. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tata Group עבור תפקיד מהנדס כימיה in Greater Amsterdam Area הוא €61,333.

משאבים נוספים