חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משקיע הון סיכון ב-Tata Consultancy Services in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹689,298. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.