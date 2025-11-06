Tata Consultancy Services מהנדס תוכנה שכר בMexico

פיצוי מהנדס תוכנה in Mexico ב-Tata Consultancy Services נע בין MX$259K ל-year עבור C1Y לבין MX$939K ל-year עבור C5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Mexico מגיעה ל-MX$698K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/6/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס C1Y Assistant Engineer Trainee ( רמת כניסה ) MX$259K MX$256K MX$3.4K MX$0 C1 Assistant Engineer MX$517K MX$511K MX$0 MX$6.2K C2 IT Analyst MX$670K MX$655K MX$0 MX$15K C3A Assistant Consultant MX$847K MX$836K MX$0 MX$10.6K צפה 4 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Tata Consultancy Services ?

