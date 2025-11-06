ספריית חברות
Tata Consultancy Services
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Kolkata Metropolitan Area

Tata Consultancy Services מהנדס תוכנה שכר בKolkata Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Kolkata Metropolitan Area ב-Tata Consultancy Services נע בין ₹371K ל-year עבור C1Y לבין ₹1.52M ל-year עבור C3B. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Kolkata Metropolitan Area מגיעה ל-₹737K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/6/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
C1Y
Assistant Engineer Trainee(רמת כניסה)
₹371K
₹371K
₹0
₹0
C1
Assistant Engineer
₹498K
₹496K
₹0
₹2.2K
C2
IT Analyst
₹772K
₹770K
₹1.5K
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹1.22M
₹1.22M
₹0
₹0
צפה 4 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה לייצור

מהנדס דב-אופס

מהנדס אמינות אתר

מהנדס מערכות

מפתח אתרים

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Tata Consultancy Services in Kolkata Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,519,262. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tata Consultancy Services עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Kolkata Metropolitan Area הוא ₹736,727.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Tata Consultancy Services

חברות קשורות

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים