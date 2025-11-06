פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Bengaluru ב-Tata Consultancy Services נע בין ₹408K ל-year עבור C1Y לבין ₹3.9M ל-year עבור SP1. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹492K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
C1Y
₹408K
₹404K
₹3.2K
₹520.2
C1
₹687K
₹683K
₹0
₹3.9K
C2
₹788K
₹788K
₹0
₹0
C3A
₹1.35M
₹1.31M
₹2.9K
₹36.8K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה