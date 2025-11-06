פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Ahmedabad ב-Tata Consultancy Services נע בין ₹357K ל-year עבור C1Y לבין ₹690K ל-year עבור C1. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Ahmedabad מגיעה ל-₹485K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/6/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
C1Y
₹357K
₹357K
₹0
₹0
C1
₹690K
₹684K
₹0
₹5.8K
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
