חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Tata Consultancy Services in Des Moines-Ames Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $90,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.