חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-Tata Consultancy Services in Pune Metropolitan Region עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹783,718. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.