חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור יועץ ניהולי ב-Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,943,388. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.