פיצוי יועץ ניהולי in India ב-Tata Consultancy Services נע בין ₹2.29M ל-year עבור C3A לבין ₹2.34M ל-year עבור C3B. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹2.69M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹2.29M
₹2.22M
₹0
₹66.9K
C3B
₹2.34M
₹1.95M
₹0
₹392K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)