חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-Tata Consultancy Services in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$140,433. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.