חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Tata Consultancy Services in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,102,697. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.