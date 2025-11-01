Tata Consultancy Services אנליסט פיננסי שכר

פיצוי אנליסט פיננסי in India ב-Tata Consultancy Services נע בין ₹165K ל-year עבור C1Y לבין ₹613K ל-year עבור C2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹251K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/1/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס C1Y ₹165K ₹165K ₹0 ₹0 C1 ₹260K ₹260K ₹0 ₹0 C2 ₹613K ₹613K ₹0 ₹0 C3A ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- צפה 4 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Tata Consultancy Services ?

