Tata Consultancy Services
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • United Kingdom

Tata Consultancy Services מדען נתונים שכר בUnited Kingdom

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United Kingdom ב-Tata Consultancy Services מגיעה ל-£33.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
סה״כ לשנה
£33.8K
דרגה
C2
משכורת בסיס
£33.8K
Stock (/yr)
£0
בונוס
£0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Tata Consultancy Services?
+£43.9K
+£67.4K
+£15.1K
+£26.5K
+£16.7K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Tata Consultancy Services in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £60,798. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tata Consultancy Services עבור תפקיד מדען נתונים in United Kingdom הוא £33,848.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Tata Consultancy Services

משאבים נוספים