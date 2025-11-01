Tata Consultancy Services תפעול שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שירות לקוחות ב-Tata Consultancy Services נע בין ₹815K לבין ₹1.16M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע ₹934K - ₹1.09M India טווח שכיח טווח אפשרי ₹815K ₹934K ₹1.09M ₹1.16M טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד תפעול שירות לקוחות דיווחים ב Tata Consultancy Services כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Tata Consultancy Services ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות תפעול שירות לקוחות מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.