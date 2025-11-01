ספריית חברות
Tata Consultancy Services תפעול שירות לקוחות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שירות לקוחות ב-Tata Consultancy Services נע בין ₹815K לבין ₹1.16M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע

₹934K - ₹1.09M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹815K₹934K₹1.09M₹1.16M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול שירות לקוחות ב-Tata Consultancy Services עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹1,162,184. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tata Consultancy Services עבור תפקיד תפעול שירות לקוחות הוא ₹814,522.

