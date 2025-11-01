Tata Consultancy Services מנהל תפעול עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל תפעול עסקי ב-Tata Consultancy Services נע בין $169K לבין $231K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע $181K - $219K United States טווח שכיח טווח אפשרי $169K $181K $219K $231K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל תפעול עסקי דיווחים ב Tata Consultancy Services כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Tata Consultancy Services ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל תפעול עסקי מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.