ספריית חברות
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services אקטואר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אקטואר in Ireland ב-Tata Consultancy Services נע בין €33.6K לבין €46.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע

€36K - €42.4K
Ireland
טווח שכיח
טווח אפשרי
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אקטואר ב-Tata Consultancy Services in Ireland עומדת על תגמול כולל שנתי של €46,748. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tata Consultancy Services עבור תפקיד אקטואר in Ireland הוא €33,562.

