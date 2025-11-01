Tata Consultancy Services אקטואר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אקטואר in Ireland ב-Tata Consultancy Services נע בין €33.6K לבין €46.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tata Consultancy Services. עדכון אחרון: 11/1/2025

השכר הכולל הממוצע €36K - €42.4K Ireland טווח שכיח טווח אפשרי €33.6K €36K €42.4K €46.7K טווח שכיח טווח אפשרי

€50.7K + €77.8K + €17.5K + €30.6K + €19.2K

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בTata Consultancy Services, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Tata Consultancy Services ?

