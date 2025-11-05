ספריית חברות
Tango
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Ukraine

Tango מהנדס תוכנה שכר בUkraine

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Ukraine ב-Tango מגיעה ל-UAH 4.01M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tango. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
סה״כ לשנה
UAH 4.01M
דרגה
hidden
משכורת בסיס
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
בונוס
UAH 0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתונים
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTango, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Tango in Ukraine עומדת על תגמול כולל שנתי של UAH 6,209,528. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tango עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Ukraine הוא UAH 3,920,156.

משאבים נוספים