Tango משכורות

המשכורת של Tango נעה בין $42,210 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $92,852 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Tango. עודכן לאחרונה: 10/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $86.4K
אנליסט נתונים
$66.1K
מדען נתונים
$51.7K

תפעול שיווק
$90.1K
מעצב מוצר
$42.2K
מנהל מוצר
$92.9K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTango, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Tango is מנהל מוצר at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $92,852. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tango is $76,265.

