חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Talroo in Greater Austin Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $240,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.