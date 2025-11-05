ספריית חברות
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

  • Greater Houston Area

Sysco מדען נתונים שכר בGreater Houston Area

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Greater Houston Area ב-Sysco מגיעה ל-$120K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sysco. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
סה״כ לשנה
$120K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$110K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$10K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Sysco in Greater Houston Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $150,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Sysco עבור תפקיד מדען נתונים in Greater Houston Area הוא $121,000.

