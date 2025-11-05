ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Montreal ב-Syntax מגיעה ל-CA$80.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Syntax. עדכון אחרון: 11/5/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
סה״כ לשנה
CA$80.3K
דרגה
3
משכורת בסיס
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
בונוס
CA$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Syntax in Greater Montreal עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$199,057. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Syntax עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Montreal הוא CA$116,670.

