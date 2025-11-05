חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Syntax in Greater Montreal עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$199,057. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.