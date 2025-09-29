ספריית חברות
Sycamore Partners
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Sycamore Partners מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Sycamore Partners מגיעה ל-$136K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Sycamore Partners. עדכון אחרון: 9/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Sycamore Partners
Software Engineer
Charlotte, NC
סה״כ לשנה
$136K
דרגה
L5
משכורת בסיס
$136K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
6 שנים
שנות ניסיון
14 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Sycamore Partners?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy מהנדס תוכנה pozícióra a Sycamore Partners cégnél in United States évi $145,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sycamore Partners cégnél a מהנדס תוכנה szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $136,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Sycamore Partners

חברות קשורות

  • Google
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Lyft
  • Intuit
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים