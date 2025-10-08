ספריית חברות
Swisscom
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס דבאופס

  • Netherlands

Swisscom מהנדס דבאופס שכר בNetherlands

פיצוי מהנדס דבאופס in Netherlands ב-Swisscom נע בין €56.5K ל-year עבור Software Engineer לבין €79.8K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Netherlands מגיעה ל-€63.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swisscom. עדכון אחרון: 10/8/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer
(רמת כניסה)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב Swisscom?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס דבאופס ב-Swisscom in Netherlands עומדת על תגמול כולל שנתי של €89,577. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Swisscom עבור תפקיד מהנדס דבאופס in Netherlands הוא €58,929.

משרות מובילות

משאבים נוספים