פיצוי מהנדס דבאופס in Netherlands ב-Swisscom נע בין €56.5K ל-year עבור Software Engineer לבין €79.8K ל-year עבור Senior Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Netherlands מגיעה ל-€63.8K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swisscom. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
