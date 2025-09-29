ספריית חברות
Swiss Re
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • ארכיטקט פתרונות

  • כל שכר ארכיטקט פתרונות

Swiss Re ארכיטקט פתרונות שכר

צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swiss Re. עדכון אחרון: 9/29/2025

אנחנו צריכים רק 4 עוד ארכיטקט פתרונות דיווחים ב Swiss Re כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

CHF 134K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Swiss Re?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות ארכיטקט פתרונות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור ארכיטקט פתרונות ב-Swiss Re in Switzerland עומדת על תגמול כולל שנתי של CHF 269,612. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Swiss Re עבור תפקיד ארכיטקט פתרונות in Switzerland הוא CHF 169,934.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Swiss Re

חברות קשורות

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים