  • שכר
  • Cybersecurity Analyst

  • כל שכר Cybersecurity Analyst

Swiss Re Cybersecurity Analyst שכר

חבילת הפיצוי החציונית של Cybersecurity Analyst ב-Swiss Re מגיעה ל-CHF 147K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swiss Re. עדכון אחרון: 9/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
סה״כ לשנה
CHF 147K
דרגה
L3
משכורת בסיס
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
בונוס
CHF 14.3K
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Swiss Re?

CHF 134K

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Swiss Re sits at a yearly total compensation of CHF 176,288. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role is CHF 149,108.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Swiss Re

