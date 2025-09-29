ספריית חברות
Swiss Re
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • בנקאי השקעות

  • כל שכר בנקאי השקעות

Swiss Re בנקאי השקעות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של בנקאי השקעות in United States ב-Swiss Re מגיעה ל-$230K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swiss Re. עדכון אחרון: 9/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
סה״כ לשנה
$230K
דרגה
-
משכורת בסיס
$155K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$75K
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Swiss Re?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות בנקאי השקעות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a בנקאי השקעות at Swiss Re in United States sits at a yearly total compensation of $750,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the בנקאי השקעות role in United States is $220,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Swiss Re

חברות קשורות

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים