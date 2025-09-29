ספריית חברות
Swiggy
  • שכר
  • מנהל תוכנית טכנית

  • כל שכר מנהל תוכנית טכנית

Swiggy מנהל תוכנית טכנית שכר

פיצוי מנהל תוכנית טכנית in India ב-Swiggy מגיע ל-₹60.1K ל-year עבור L8. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹61.7K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swiggy. עדכון אחרון: 9/29/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
TPM I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
TPM II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
TPM III
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
TPM IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSwiggy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-Swiggy in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹180,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Swiggy עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in India הוא ₹69,239.

