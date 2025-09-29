ספריית חברות
Swiggy
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל עיצוב מוצר

  • כל שכר מנהל עיצוב מוצר

Swiggy מנהל עיצוב מוצר שכר

פיצוי מנהל עיצוב מוצר in India ב-Swiggy מגיע ל-₹83.3K ל-year עבור L9. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swiggy. עדכון אחרון: 9/29/2025

השכר הכולל הממוצע

₹65.7K - ₹78K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
צפה 2 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

₹160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSwiggy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSwiggy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל עיצוב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל עיצוב מוצר ב-Swiggy in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹83,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Swiggy עבור תפקיד מנהל עיצוב מוצר in India הוא ₹60,657.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Swiggy

חברות קשורות

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים