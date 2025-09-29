פיצוי מנהל עיצוב מוצר in India ב-Swiggy מגיע ל-₹83.3K ל-year עבור L9. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swiggy. עדכון אחרון: 9/29/2025
השכר הכולל הממוצע
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בSwiggy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בSwiggy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)