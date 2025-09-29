ספריית חברות
Swiggy
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • Information Technologist (IT)

  • כל שכר Information Technologist (IT)

Swiggy Information Technologist (IT) שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של Information Technologist (IT) ב-Swiggy נע בין ₹228K לבין ₹325K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swiggy. עדכון אחרון: 9/29/2025

השכר הכולל הממוצע

₹259K - ₹294K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹228K₹259K₹294K₹325K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד Information Technologist (IT) דיווחים ב Swiggy כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

₹160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSwiggy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בSwiggy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות Information Technologist (IT) מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Swiggy sits at a yearly total compensation of ₹324,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is ₹228,277.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Swiggy

חברות קשורות

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים