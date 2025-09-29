פיצוי אנליסט עסקי in India ב-Swiggy נע בין ₹16.3K ל-year עבור L6 לבין ₹70.8K ל-year עבור L9. חבילת הפיצוי yearית החציונית in India מגיעה ל-₹19.2K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swiggy. עדכון אחרון: 9/29/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L6
₹16.3K
₹15.7K
₹290
₹280
L7
₹32.3K
₹25.9K
₹5.9K
₹500
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹70.8K
₹49.5K
₹21.3K
₹0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בSwiggy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בSwiggy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)