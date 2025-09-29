ספריית חברות
Swiggy
Swiggy תפעול עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול עסקי ב-Swiggy נע בין ₹89.9K לבין ₹125K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Swiggy. עדכון אחרון: 9/29/2025

השכר הכולל הממוצע

₹96.3K - ₹113K
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹89.9K₹96.3K₹113K₹125K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

