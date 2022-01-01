Strategy by PwC משכורות

ספריית חברות
המשכורת של Strategy by PwC נעה בין $20,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $333,858 עבור יועץ ניהולי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Strategy by PwC. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

יועץ ניהולי
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
רואה חשבון
$77.6K
אנליסט עסקי
$65.6K

מדען נתונים
$70.4K
מעצב מוצר
$118K
מנהל מוצר
$318K
מנהל פרויקט
$216K
מהנדס תוכנה
$20K
ארכיטקט פתרונות
$91.8K
משקיע הון סיכון
$254K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Strategy by PwC הוא יועץ ניהולי at the Principal level עם תגמול כולל שנתי של $333,858. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Strategy by PwC הוא $164,375.

