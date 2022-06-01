ספריית חברות
Strategic Education
Strategic Education משכורות

המשכורת של Strategic Education נעה בין $52,260 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $180,900 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Strategic Education. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

מנהל מוצר
Median $137K
עוזר אדמיניסטרטיבי
$52.3K
מנהל מדעי נתונים
$181K

מעצב מוצר
$73.6K
מהנדס תוכנה
$58.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Strategic Education הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $180,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Strategic Education הוא $73,630.

משרות מובילות

