ספריית חברות
Stradigi AI
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Stradigi AI משכורות

המשכורת החציונית של Stradigi AI היא $94,525 עבור מעצב מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Stradigi AI. עודכן לאחרונה: 10/15/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מעצב מוצר
$94.5K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Stradigi AI הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $94,525. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Stradigi AI הוא $94,525.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Stradigi AI

חברות קשורות

  • Uber
  • Microsoft
  • Amazon
  • Airbnb
  • Pinterest
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים