STR משכורות

המשכורת של STR נעה בין $143,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכונות ברמה הנמוכה לבין $205,774 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של STR. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

מהנדס תוכנה
Median $145K

מדען מחקר

מדען נתונים
Median $160K
מהנדס מכונות
Median $143K

מנהל פרויקט
$206K
ארכיטקט פתרונות
$196K

Cloud Security Architect

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-STR הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $205,774. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-STR הוא $160,000.

