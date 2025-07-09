ספריית חברות
Storyblok
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Storyblok משכורות

המשכורת של Storyblok נעה בין $35,539 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $149,250 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Storyblok. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
משאבי אנוש
$35.5K
שיווק
$56.7K
מהנדס תוכנה
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Storyblok הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $149,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Storyblok הוא $56,715.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Storyblok

חברות קשורות

  • Google
  • Apple
  • Pinterest
  • Netflix
  • Amazon
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים