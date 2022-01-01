ספריית חברות
STORD
STORD משכורות

המשכורת של STORD נעה בין $134,325 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הנמוכה לבין $271,350 עבור ראש מטה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של STORD. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

מהנדס תוכנה
Median $167K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

ראש מטה
$271K
מדען נתונים
$164K

מנהל מוצר
$202K
מנהל תוכנית טכנית
$134K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בSTORD, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-STORD הוא ראש מטה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $271,350. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-STORD הוא $167,000.

חברות קשורות

  • Postmates
  • Deliverr
  • McMaster-Carr
  • ShipBob
  • NEXT Trucking
משאבים נוספים