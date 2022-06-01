ספריית חברות
Stoneridge
Stoneridge משכורות

המשכורת של Stoneridge נעה בין $8,955 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $66,317 עבור מהנדס מכונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Stoneridge. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

מהנדס תוכנה
Median $29.4K
מהנדס מכונות
$66.3K
מעצב מוצר
$9K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Stoneridge הוא מהנדס מכונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $66,317. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Stoneridge הוא $29,428.

