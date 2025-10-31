ספריית חברות
StockX
הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United States ב-StockX נע בין $404K לבין $565K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של StockX. עדכון אחרון: 10/31/2025

השכר הכולל הממוצע

$437K - $508K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$404K$437K$508K$565K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בStockX, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-StockX in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $565,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-StockX עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $403,750.

