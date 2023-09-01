ספריית חברות
Stockbit
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Stockbit משכורות

המשכורת של Stockbit נעה בין $12,882 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $25,835 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Stockbit. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $17K
מדען נתונים
$12.9K
שיווק
$20.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
מנהל מוצר
$25.8K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Stockbit הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $25,835. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Stockbit הוא $18,570.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Stockbit

חברות קשורות

  • Facebook
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Microsoft
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים